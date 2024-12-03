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Küçükçekmece'de hatalı park trafiği kilitledi

Küçükçekmece'de hastanenin yan sokağına otomobilini hatalı park eden sürücü yolun trafiğe kapanmasına neden oldu. Hatalı park eden araç nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, çevredeki esnaf duruma tepki gösterdi.

DHA3 Aralık 2024 Salı 11:57 - Güncelleme:
Küçükçekmece'de hatalı park trafiği kilitledi
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Olay, Atakent Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin karşısında bulunan 243 Sokakta meydana geldi. Bir sürücü otomobilini yola paralel park etmek yerine dik park etti. Sabah saatlerinde yakında bulunan hastaneye ve işlerine gitmek isteyen sürücüler hatalı park nedeniyle zor anlar yaşadı. Gidiş geliş olan yolun bir bölümünü otomobilin hatalı parkı nedeniyle sürücüler uzun süre kullanamadı. Hatalı park nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

'ARACI KAZA YAPMIŞ ZANNETTİM'

Sokakta esnaflık yapan Ahmet Şölen, "Bugün sabah 07.00 gibi geldim. Aracı önce kaza yapmış zannettim. Belirli zaman geçtikten sonra araç hiç yerinden kıpırdamadı. Birkaç defa ihbar ettim ama gelen olmadı. Çok ters park etmiş, diğer araçlarda bu araca istinaden park etmişler. Aşırı trafik oluşuyor özellikle sabah saatlerinde. Anlayamadık araç neden böyle park edilmiş' diye konuştu.

'BU KONUDA ÇOK MAĞDURUZ'

Sokakta hatalı park eden araç sürücülerine tepki gösteren esnaf Kenan Öğün, "Bizim genel olarak burada problemimiz sürücülerin trafikte çok saygısız davranmaları. Bu iyi hali, yolun ortası sıra sıra park eden araçlarla dolu. Esnaf burada çok şikayetçi müşterilerimiz alışverişe geldiğinde arabalarını park edemediği için çok sıkıntı yaşıyor. Hiç kimse birbirine saygı göstermiyor. Burada 08.00 ile 10.00 arası burada durmak bile imkansız. Kendi dükkanımızın önüne aracımızı park edemiyoruz. Çok yere şikayet ettik ekiplere söyledik ama kimse ilgilenmedi. Bu konuda çok mağduruz. Böyle hangi zihniyetle park ediliyor anlamadık" şeklinde konuştu.

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