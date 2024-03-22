İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2024 Cuma / 13 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1547
  • EURO
    34,8886
  • ALTIN
    2246.96
  • BIST100
    9140.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Küçükçekmece'de iki katlı binada yangın

Küçükçekmece'de iki katlı binanın giriş katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA22 Mart 2024 Cuma 07:19 - Güncelleme:
Küçükçekmece'de iki katlı binada yangın
ABONE OL

Yangın, saat 05.30 sıralarında İstasyon Mahallesi Hasanpaşa Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın giriş katında bulunan dairde çıktı. İddiaya göre, dairenin salonundan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürürken, çevrede bulunan vatandaşların da yardımıyla dairede mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrası dairede hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.