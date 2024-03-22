Küçükçekmece'de iki katlı binada yangın

Yangın, saat 05.30 sıralarında İstasyon Mahallesi Hasanpaşa Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın giriş katında bulunan dairde çıktı. İddiaya göre, dairenin salonundan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürürken, çevrede bulunan vatandaşların da yardımıyla dairede mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrası dairede hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.