İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ekim 2024 Pazar / 10 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3054
  • EURO
    37,5445
  • ALTIN
    2928.22
  • BIST100
    8876.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Küçükçekmece'de inşaat alanındaki toprak kayması sonucu bir bina boşaltıldı
Güncel

Küçükçekmece'de inşaat alanındaki toprak kayması sonucu bir bina boşaltıldı

Küçükçekmece'de inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu bitişiğindeki bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

AA13 Ekim 2024 Pazar 07:30 - Güncelleme:
Küçükçekmece'de inşaat alanındaki toprak kayması sonucu bir bina boşaltıldı
ABONE OL

Tevfik Bey Mahallesi Bülent Sokak'ta gece saatlerinde inşaat alanında toprak kayması nedeniyle bitişiğindeki bir binanın istinat duvarı çöktü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, zabıta ve Küçükçekmece Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, inşaat alanı çevresinde güvenlik önlemi alırken, bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

Bina sakinlerinin geceyi belediyenin tahsis ettiği misafirhanede geçireceği öğrenildi.

Apartman sakinlerinden Yasin Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, toprak kayması nedeniyle can güvenliklerinin olmadığını belirterek, bina içerisinde çatlak olup olmadığının belli olmadığını ve müteahhidin gece saatlerinde mağdur olan apartman sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini söyledi.

Çevre binalarda oturan Selahattin Acar ise boşaltılan bina sakinlerinden birinin inşaat alanında çalışma yapıldığı esnada gelen sesler üzerine kepçe operatörünü uyardığını anlatarak çalışmalar sırasında uygun olmayan kepçenin kullanıldığını iddia etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.