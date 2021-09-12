İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2021 Pazar / 5 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4566
  • EURO
    10,0451
  • ALTIN
    486.111
  • BIST100
    1438.72
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Küçükçekmece'de kaçak sigara taşıyan otobüs firmasına baskın
Güncel

Küçükçekmece'de kaçak sigara taşıyan otobüs firmasına baskın

Küçükçekmece'de, yüklü miktarda kaçak sigara ve tütün taşıdığı tespit edilen bir otobüs firmasının yazıhanesine baskın yapıldı. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

AA12 Eylül 2021 Pazar 09:25 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 09:28
ABONE OL

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'de bir otobüs firmasının, başka illerden kaçak sigara ve tütün getirerek buradaki yazıhanede satış yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kaçak tütün konusunda özel eğitimli polis köpeğinin tepki vermesi üzerine yazıhaneye baskın düzenleyen ekipler, arka tarafta bulunan depoda kaçak sigara ve tütün saklandığının tespit etti.

Yapılan aramalarda, 10 bin 840 paket kaçak sigara ile 7 bin 500 adet içi tütün doldurulmuş sigara kağıdı ele geçirildi.

Baskın sırasında gözaltına alınan 1 kişi hakkında da adli işlem uygulandığı bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.