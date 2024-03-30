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Küçükçekmece'de komşular arasında silahlı çatışma

Küçükçekmece'de komşular arasında çıkan laf atma tartışması silahlı çatışmaya dönüştü.

DHA30 Mart 2024 Cumartesi 09:54 - Güncelleme:
Küçükçekmece'de komşular arasında silahlı çatışma
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Olay, saat 21.00 sıralarında İnönü Mahallesi, 2. Erguvan sokakta meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan komşusunu sokakta gören bir kişi, 2'inci kattaki evinin balkonundan hakaret etmeye başladı. Karşılıkla hakaretlerin ardından eve giren vatandaş, içeriden aldığı cam bardak ve kavanozları komşusuna atmaya başladı. Tartışmanın uzaması üzerine tekrar içeri giren vatandaş bu sefer komşularına silahla ateş etmeye başladı. Komşularının da silahla karşılık vermesi üzerine komşular arasında bir süre çatışma yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Silahlı çatışmaya karıştığı belirlenen komşular gözaltına alındı. Yaşanan çatışma anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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