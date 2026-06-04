Küçükçekmece'de korkutan kaza: İETT otobüsü, otomobil ve motosiklet birbirine girdi

İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelen zincirleme trafik kazası korkulu anlar yaşattı. Turgut Özal Bulvarı'nda sokağa dönüş yapan bir otomobil, motosiklete çarpmamak için ani manevra yaptı ancak kontrolden çıkarak refüjü aştı ve karşı şeritteki İETT otobüsüne çarptı. Kazada motosikletinden düşen kurye yaralanırken, bölgede trafik bir süre aksadı.

OTOMOBİL REFÜJÜ AŞIP İETT OTOBÜSÜNE ÇARPTI

Y.K. idaresindeki 34 PMG 924 plakalı otomobil, Atakent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndan 221. Sokak'a dönüş yaptığı sırada motosiklete çarpmamak için manevra yaptı.

Kontrolden çıkan otomobil refüje çıkarak yön tabelasını devirdi, ardından karşı şeride geçip 34 NL 6557 plakalı İETT otobüsüne çarptı. Kazada sürücü motosikletten düşerek yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Y.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.