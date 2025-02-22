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Küçükçekmece'de korkutan yangın

Küçükçekmece'de mobilya deposunda çıkan ve helva satış mağazası ile düğün salonuna sirayet eden yangın kontrol altına alındı.

AA22 Şubat 2025 Cumartesi 07:14 - Güncelleme:
Küçükçekmece'de korkutan yangın
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Kartaltepe Mahallesi Hisar Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katındaki mobilya deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Büyüyen alevler, binanın üst katlarındaki helva satış mağazası ile düğün salonuna da sirayet etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının büyümesi üzerine çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri olay yerine geldi.

Binanın tamamını saran dumanlar nedeniyle çatıda mahsur kalan ve dumandan etkilenen 6 kişi, merdiven aracıyla aşağı indirilerek tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından, yangın kontrol altına alındı.

Yangına 43 araç ve 160 personelle müdahale eden itfaiye ekipleri, bir süre daha soğutma çalışması yapacak.

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