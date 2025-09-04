İSTANBUL 30°C / 22°C
4 Eylül 2025 Perşembe
Küçükçekmece'de kovalamaca: Suç makinesi yakalandı

İstanbul'da trafik uygulamasında dur ihtarına uymayan sürücü ve yolcusu, kovalamaca sonucu yakalandı. Yolcu koltuğundaki şahsın 20 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

IHA4 Eylül 2025 Perşembe 20:57 - Güncelleme:
Küçükçekmece'de, trafik uygulaması sırasında kaçan sürücü ve yanındaki şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. Yolcu koltuğunda şüphelinin 20 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Küçükçekmece Bahariye Caddesi üzerinde yaptığı uygulama sırasında bir sürücü, 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Kısa süreli kovalamacanın ardından araç dururken, yolucu koltuğunda bulunan bir kişi, araçtan inerek kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheli yakalandı. Yapılan incelemenin ardından kaçan şahsın A.U, olduğu ve şahsın 20 çeşitli suçtan aranma kaydı olduğu tespit edildi.

Kaçan sürücü G.A. hakkında, 'Dur ihtarına uymamak, aracı ile birlikte banketlerden yararlanarak geçmek, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak, sigortasız araç kullanmak' maddelerinden para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü hakkında 'Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde araç kullanmak' suçlarından adli işlem başlatılırken, araç ise trafikten men edildi.

Öte yandan 20 suç kaydı bulunan ve kaçarken yakalanan şüpheli A.U. isimli şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

