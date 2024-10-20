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  • Küçükçekmece'de kumar baskını: 21 kişiye ceza yağdı
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Küçükçekmece'de kumar baskını: 21 kişiye ceza yağdı

İstanbul Küçükçekmece'de kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yerine polis ekipleri baskın düzenledi. İş yeri sahibi A.Ü. hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 21 kişiye toplamda 134 bin 925 lira para cezası kesildi.

DHA20 Ekim 2024 Pazar 10:39 - Güncelleme:
Küçükçekmece'de kumar baskını: 21 kişiye ceza yağdı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince kumar oynatıldığı belirlenen iş yerine baskın düzenlendi. Baskında iş yeri sahibi A.Ü. ve kumar oynadığı belirlenen 21 kişi yakalandı. İş yerinde yapılan aramalarda 900 adet pul, 120 adet tombala kartı, tombala oyun makinesi ve 755 lira nakit para ele geçirildi.

Kumar oynayan 21 kişiye toplam 134 bin 925 lira para cezası uygulandı. İş yeri sahibi A.Ü.'ye 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatılırken iş yeri mühürlendi.

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