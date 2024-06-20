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Güncel

Küçükçekmece'de kuyumcu soygunu! Çalışanlar yakaladı

Küçükçekmece'de bir kuyumcudan külçe altın çalan kişi, iş yeri çalışanları tarafından yakalandı.

AA20 Haziran 2024 Perşembe 17:05 - Güncelleme:
Küçükçekmece'de kuyumcu soygunu! Çalışanlar yakaladı
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Tevfik Bey Mahallesi'ndeki kuyumcuya gelen bir kişi, müşteri gibi davranarak tezgaha çıkarttırdığı 1 kiloluk külçe altını alıp kaçmaya başladı.

Şüphelinin peşinden koşan iş yeri çalışanları, yaklaşık 250 metrelik kovalamaca sonunda kaçan kişiyi yakaladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, şüpheliyi ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Şüphelinin tezgahtaki altını alıp kaçması ve iş yeri çalışanlarının peşinden koşması, güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

İş yeri sahibi Ali Günay, külçe altını çalan kişinin daha önce de birkaç kez dükkana geldiğini belirterek, "1 kiloluk altın istemişti. Fiyat sordu, 'parayı hesaba atayım' dedi. Bugün de geldi. Dükkanda o sırada müşteri vardı. Altını kaptı, kaçtı. Çocuklar yakalamışlar. Karakolda ifade veriyor. Çaldığı altının piyasa değeri 2,5 milyon lira" diye konuştu.

Şüpheliyi yakalan Eray Günay ise "İş yerimize bir haftadır geliyor, yüklü miktarda altın hakkında bilgiler alıyordu. En son geldiğinde tedirgin bir havası vardı. Ufak bir boşluğumuzu yakaladığında altını alıp kaçtı. 250 metre sonra yakaladık." dedi.

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