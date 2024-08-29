Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, metrobüsün altında kalan iki kişiyi çıkardı.

İlk bilgilere göre kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 50 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan metrobüslerin camlarının kırıldığı, ön ve iç kısımlarında hasar oluştuğu görüldü.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.

Metrobüslerin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasından bir süre sonra seferler her iki yönde de yeniden başladı.

Belediye ekiplerinin olay yerindeki temizlik çalışmaları devam ediyor.

VATANDAŞIN İBB'Yİ UYARDIĞI ORTAYA ÇIKTI



Öte yandan kazaya ilişkin dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Kazanın yaşandığı mevki ile ilgili bir vatandaşın aylar öncesinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni uyardığı görüldü.

"ÇOK BÜYÜK KAZA OLACAK"



X'te paylaşım yapan 'Yusuf Ömer' adlı vatandaş2 Mayıs 2024 tarihinde yaptığı paylaşımda kaza yaşanabileceğini belirterek şunları yazmış: Yenibosna Sefaköy metrobüs durağı arasında çok büyük metrobüs kazası olacağını ve bu yolda ölümlü kaza olabileceğini şimdiden söyleyerek İBB Başkanı hakkında buradan suç duyurusunda bulunuyorum.

KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ METROBÜS KAZASINA İLİŞKİN ÖN RAPOR HAZIRLANDI

Kazanın ardından gözaltına alınan metrobüs şoförü D.M.Ç. ve metrobüs hattında görevli Ş.Y'nin şüpheli olduğu, diğer 2 kişinin ise sadece bilgi sahibi olarak ifadelerinin alındığı öğrenildi.



Kazaya ilişkin bilirkişi tarafından ön rapor hazırlandı.

Raporda, metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle dönüş yapılacağına dair uyarı bulunduğu, metrobüs sürücüsünün yoldaki bu uyarıyı görmediği ve dönmesi gereken noktayı kaçırarak aniden dönüş yapmak istemesi sonucunda kazanın gerçekleştiği belirtildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ METROBÜS KAZASINA İLİŞKİN GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Küçükçekmece'de iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 50 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 4'e çıktı.

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, kazaya karışan 2 metrobüsün şoförü ile metrobüs hattında görevli 2 denetim amiri gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, iki metrobüsün karıştığı kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Beylikdüzü istikametine giden metrobüsün, karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptıktan sonra kontrolden çıkarak sağ şeritteki bariyerlere çarparak durabildiği görülüyor.

Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamazken, uzun araç kuyruğu ve yolcu yoğunluğu oluştu.



KÜÇÜKÇEKMECE'DE METROBÜS KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Meydana gelen feci kaza sonrası ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 22 yaşındaki Ferhat Uçar olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Ferhat Uçar'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN METROBÜS KAZASI AÇIKLAMASI: 1 ÖLÜ, 50 YARALI

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'de yaşanan metrobüs kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının 50'ye yükseldiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 50 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların, kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri devam etmekte olup, tedavileri tamamlanan 7 kişi taburcu edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

SEFAKÖY'DE METROBÜS KAZASI SONRASI YAŞANAN CAN PAZARI KAMERADA

Küçükçekmece Sefaköy'de yol bakım çalışması nedeniyle iki metrobüsün çarpışması sonrası yaşanan kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Kazadan hemen sonra yaşanan can pazarı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde kaza sonrası metrobüs içerisindeki yaralıların kendi imkanlarıyla çıktığı ve çevredeki vatandaşların yardım ettiği görülüyor.