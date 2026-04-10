Küçükçekmece'de otelde yangın paniği

Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi'nde bulunan 5 katlı otelin teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, teras ve çatının tamamını sardı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yardımıyla otelde konaklayan müşteriler ve personel tahliye edildi.
Otelin üst katlarında mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2 kişi, itfaiye ekiplerince yangın merdiveni sepetiyle kurtarıldı.
Daha sonra 2 kişi, ambulansta tedavi edildi.
Ekipler, çevre ilçelerden gelen takviye itfaiye personelinin yardımıyla yangına müdahale etti.
Yangın, bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.