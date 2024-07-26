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Küçükçekmece'de otomobil metrobüse çarptı

Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan otomobil aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil toplu taşıma yoluna girerek metrobüse çarptı. Kazada, metrobüs yoluna giren otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

DHA26 Temmuz 2024 Cuma 14:41 - Güncelleme:
Küçükçekmece'de otomobil metrobüse çarptı
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Kaza, saat 12.00 sıralarında Fatih Mahallesi mevkii D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. 34 BMK 773 plakalı otomobil ile Edirne istikametine doğru ilerleyen Mahmut Ş., bilinmeyen bir nedenle 34 BZ 5280 plakalı otomobile arkadan çarptı. 34 BMK 773 plakalı otomobil çarpmanın ve yerlerin kaygan olmasının da etkisiyle savrularak toplu taşıma yoluna girip metrobüse çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kolundan hafif yaralanan sürücü Mahmut Ş.'ye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Kaza nedeniyle oluşan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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