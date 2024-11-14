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Küçükçekmece'de PKK/KCK adına eylem yapan 6 şüpheli tutuklandı

İstanbul Küçükçekmece'de PKK/KCK'nın talimatıyla yol kapatma ve ateş yakma eylemi düzenledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 19:04 - Güncelleme:
Küçükçekmece'de PKK/KCK adına eylem yapan 6 şüpheli tutuklandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanmasının talimatıyla Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yol kapatarak ateş yaktıkları gerekçesiyle yakalanan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 6 Kasım'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanmasının talimatıyla Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yol kapatılarak ateş yakıldığı belirlenmişti.

Savcılıkça şüphelilerin yakalanmasına yönelik verilen gözaltı kararının ardından harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Kasım'da 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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