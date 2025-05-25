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Küçükçekmece'de polise bıçaklı saldırı! Şüpheli etkisiz hale getirildi

Küçükçekmece'de polise bıçaklı saldırı girişiminde bulunan bir kişi, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

AA25 Mayıs 2025 Pazar 14:56 - Güncelleme:
Küçükçekmece'de polise bıçaklı saldırı! Şüpheli etkisiz hale getirildi
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Yeşilova Mahallesi 3. Tuna Sokak'ta, akli dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilen B.K. çevreye zarar verdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen motorize polis ekipleri, B.K'yi sakinleştirmeye çalıştı.

ŞÜPHELİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ekiplere bıçakla saldırı girişiminde bulunan B.K, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralanan B.K. ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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