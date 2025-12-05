Küçükçekmece'de polisten kaçan şüpheli yoldaki kadını ezdi

Kemalpaşa Mahallesi Halkalı Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, buradaki baklavacıya malzeme getiren bir kişinin kimliğini kontrol etmek istedi.

Kimliğinin arabasında olduğunu söyleyen kişi, hafif ticari aracına binip hareket etti. Polis ekipleri de aracın kapısını tutarak bu kişiyi durdurmaya çalıştı. Osmanbey Sokak'a giren araç, bu sırada yoldan geçmeye çalışan S.T. (60) adlı kadına çarptı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan S.T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, bir süre sonra söz konusu aracı, aynı mahallede olay yerinin yaklaşık 1 kilometre yakınında terk edilmiş halde bulundu.

Ekiplerin, olaya ilişkin çalışması sürüyor.

Bu arada, hafif ticari aracın kadına çarparak üzerinden geçmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, polislerin ilerlemeye devam eden aracın kapısını tutup şüpheliyi durdurmaya çalışması, araç sokağa girdiği sırada da buradan geçen kadına çarpıp üzerinden geçmesi yer aldı.