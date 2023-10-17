Küçükçekmece'de restorana saldırı

Alınan bilgiye göre, saat 06.00 sıralarında Atatürk Mahallesi 2. Hürriyet Caddesi'nde restorana gelen maskeli 4 kişi, uzun namlulu silahlarla iş yerine ateş açtı. İş yerinden karşılık verilmesi üzerine yaşanan çatışmanın ardından, saldırganlar kaçtı.

İhbar üzerine restorana gelen polis ekipleri, çok sayıda mermi kovanı tespit etti. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, restoran ile bitişiğindeki bazı iş yerleri ve park halindeki otomobilin isabet aldığı görüldü.

Polis ekiplerinin, kaçan saldırganları yakalamak için çalışmaları sürüyor.

