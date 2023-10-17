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Küçükçekmece'de restorana saldırı

Küçükçekmece'de bir restorana 4 kişi uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi.

AA17 Ekim 2023 Salı 13:12 - Güncelleme:
Küçükçekmece'de restorana saldırı
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Alınan bilgiye göre, saat 06.00 sıralarında Atatürk Mahallesi 2. Hürriyet Caddesi'nde restorana gelen maskeli 4 kişi, uzun namlulu silahlarla iş yerine ateş açtı. İş yerinden karşılık verilmesi üzerine yaşanan çatışmanın ardından, saldırganlar kaçtı.

İhbar üzerine restorana gelen polis ekipleri, çok sayıda mermi kovanı tespit etti. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, restoran ile bitişiğindeki bazı iş yerleri ve park halindeki otomobilin isabet aldığı görüldü.

Polis ekiplerinin, kaçan saldırganları yakalamak için çalışmaları sürüyor.

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