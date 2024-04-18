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Küçükçekmece'de sakatat yüklü kamyon devrildi: Sürücü olay yerinden kaçtı

Küçükçekmece'de, sakatat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu kemik parçaları yola savruldu, sürücü kaza yerinden kaçtı.

AA18 Nisan 2024 Perşembe 00:30 - Güncelleme:
Küçükçekmece'de sakatat yüklü kamyon devrildi: Sürücü olay yerinden kaçtı
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Mehmet Akif Mahallesi Atatürk Bulvarı İkitelli Kavşağı'nda, 59 HN 390 plakalı kamyon önce bariyerlere çarptı, ardından yaklaşık 20 metre sürüklenip yan yola devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kamyon sürücüsü, kazanın ardından kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak olay yerinden kaçtı.

Yola savrulan sakatatlar, Karayolları ekiplerince iş makineleri yardımıyla toplandı.

Ekipler, sakatlardan etrafa yayılan pis koku nedeniyle çalışmakta güçlük çekti, ağız ve burunlarını elbiseleriyle kapatmaya çalıştı.

Kaza nedeniyle kavşakta ve bulvarda araç yoğunluğu oluştu.

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