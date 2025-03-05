İSTANBUL 12°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2025 Çarşamba / 6 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4341
  • EURO
    39,278
  • ALTIN
    3413.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Küçükçekmece'de silahlı kavga! 1 kişi yaralandı
Güncel

Küçükçekmece'de silahlı kavga! 1 kişi yaralandı

Küçükçekmece'de, sokakta karşılaşan husumetli iki grubun birbirine silahla ateş açması sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 21:03 - Güncelleme:
Küçükçekmece'de silahlı kavga! 1 kişi yaralandı
ABONE OL

Alacak-verecek meselesinden aralarında husumet bulunan iki grup, Kanarya Mahallesi Muhabbet Kuşu Sokak'ta silahla çatışmaya başladı.

Bu sırada gruptaki bir kişinin sığındığı iş yerine şüphelilerce silahla ateş edilmesi sonucu Hüseyin K. (18) yaralandı.

Şüpheliler kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken ilk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi edilen Hüseyin K'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan 2 şüphelinin aracını başka bir sokakta bıraktıkları belirlendi.

Araç, otoparka götürülürken polislerin şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.