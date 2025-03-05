Küçükçekmece'de silahlı kavga! 1 kişi yaralandı

Alacak-verecek meselesinden aralarında husumet bulunan iki grup, Kanarya Mahallesi Muhabbet Kuşu Sokak'ta silahla çatışmaya başladı.

Bu sırada gruptaki bir kişinin sığındığı iş yerine şüphelilerce silahla ateş edilmesi sonucu Hüseyin K. (18) yaralandı.

Şüpheliler kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken ilk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi edilen Hüseyin K'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan 2 şüphelinin aracını başka bir sokakta bıraktıkları belirlendi.

Araç, otoparka götürülürken polislerin şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.