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Güncel

Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Küçükçekmece'de balıkçı barınaklarının bulunduğu bölgede bir grup uzun namlulu silahlarla ateş açtı. 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA15 Temmuz 2025 Salı 17:07 - Güncelleme:
Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı
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Fatih Mahallesi İstanbul Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Taraflar birbirlerine uzun namlulu silahlarla ateş açarken, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, uzun namlulu silahlarla birlikte 2 şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldı. Ekiplerin çalışması sonucu 2 şüpheli daha kaçarken yakalandı.

Öte yandan, silahlı saldırı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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