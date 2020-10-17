İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2020 Cumartesi / 29 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9347
  • EURO
    9,2997
  • ALTIN
    484.61
  • BIST100
    1192.73
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Küçükçekmece'de silahlı saldırı dehşeti: 1 ölü
Güncel

Küçükçekmece'de silahlı saldırı dehşeti: 1 ölü

Küçükçekmece'de müzikhole silahlı saldırı düzenlendi. Olayda güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

AA17 Ekim 2020 Cumartesi 07:30 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 07:33
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi’ndeki müzikhole gelen grupla çalışanlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Olay yerinden ayrılan ve bir süre sonra geri dönen saldırganlar, müzikholün önündeki çalışanlara doğru ateş etti.

Açılan ateş sonucu müzikholün güvenlik görevlisi Vokan T. ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılan Volkan T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

- SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda kalabalık grubun müzikholün önündeki çalışanlarla tartıştığı, saldırganların ateş açıp olay yerinden uzaklaştıkları yer alıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.