İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2026 Salı / 23 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6371
  • EURO
    52,0507
  • ALTIN
    7100.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Küçükçekmece'de sokak ortasında dehşet: Polis memuru ve eşi darp edildi
Güncel

Küçükçekmece'de sokak ortasında dehşet: Polis memuru ve eşi darp edildi

İstanbul Küçükçekmece'de sokakta yürüyen polis memuru ve eşine otomobil çarptı. Polis memurunun duruma tepki göstermesi üzerine otomobil içerisinde bulunan şahıslar arasında yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Polis memuru ve eşinin darp edildiği anlar kameraya yansırken, olayla ilgili 13 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı.

IHA10 Şubat 2026 Salı 17:06 - Güncelleme:
Küçükçekmece'de sokak ortasında dehşet: Polis memuru ve eşi darp edildi

HABERİN
VİDEOSU
ABONE OL

Olay, 6 Şubat 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istirahatli polis memuru T.Y., ile eşi E.Y., ile birlikte yürüdüğü esnada otomobil eşi E.Y.'e çarptı. Bunun üzerine polis memuru ile otomobil sürücüsü arasında sözlü tartışma başladı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE POLİS MEMURU VE EŞİNİ SOKAKTA DARP ETTİLER

Taraflar arasında yaşanan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Otomobilde bulunan kişiler iddiaya göre arkadaşlarını da olay yerine çağırdı. Bir süre sonra kalabalıklaşan grup polis memuru T.Y. ile eşi E.Y.,'yi darp ederek olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerindeki çalışmalarının ardından T.Y., ile eşi E.Y.'nin ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Polis memuru T.Y., emniyetteki ilk ifadesinde şahısların kendisini ve eşini darp ettikleri ve daha sonra eşinin cep telefonunu gasp ettiklerini söylediği öğrenildi.

POLİS MEMURU VE EŞİNİN DARP EDİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

Sokak üzerinde yaşanan olayda polis memuru ve eşinin kalabalık bir grup tarafından darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Olay sonrası çalışma başlatan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 13 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şahıslardan 3'ü gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • sokakta yürüyen
  • polis memuru
  • otomobil çarptı

ÖNERİLEN VİDEO

Gökyüzünde nefes kesen anlar: F-16'lar peş peşe havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.