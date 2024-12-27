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Küçükçekmece'de tekstil atölyesi yandı

Küçükçekmece'de tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu.

27 Aralık 2024 Cuma 13:14 - Güncelleme:
Küçükçekmece'de tekstil atölyesi yandı
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Atatürk Mahallesi 325 Sokak'ta bulunan İkitelli Cemevi'nin bodrum katında bulunan tekstil atölyesinde saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar tüm atölyeyi kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Yangından ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu.

Yangını gören Recep Çelik, "Ben balkona çıkmıştım. İş yerinden dumanlar çıkıyordu. Bir kişi de içeriye girmeye çalışıyordu. Adamı tutup içeriye girmesini engelledik. Ayran içirdik. İtfaiye geldi, müdahale etti. Burası tekstil üzerine iş yeri. İçeride kimse yoktu" diye konuştu.

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