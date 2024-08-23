Küçükçekmece'de tonlarca su boşa aktı

Olay, 12.00 sıralarında Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımdan geçen ana isale su hattı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sonucu fışkıran su yaklaşık 3 metre yüksekliğe kadar çıktı. Tonlarca su boşa akarken, yoldan geçen bazı sürücüler suyun altında durarak araçlarının yıkanmasını sağladı. Bir saatten fazladır patlak olan suya İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kanalizasyon ve Su İdaresinden (İSKİ) kimsenin müdahale etmeye gelmediği görüldü.

Cadde su altında kalırken, suya müdahale edilmesi bekleniyor.