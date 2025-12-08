Küçükçekmece'de yangın paniği: 6 kişi kurtarıldı

Küçükçekmece'de apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 1'i bebek, 2'si çocuk, 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yeşilova Mahallesi Çukur Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartmanda oturanlar dışarı çıkarken, kısa sürede binayı saran duman nedeniyle bazıları içeride mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, üst katlarda bulunan 1'i bebek, 2'si çocuk, 6 kişiyi binadan çıkardı. İtfaiye görevlileri, dairede mahsur kalan bir papağan ve bir kediyi de kurtardı.

Dumandan etkilenenler ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.