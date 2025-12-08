İSTANBUL 10°C / 7°C
  Küçükçekmece'de yangın paniği: 6 kişi kurtarıldı
Güncel

Küçükçekmece'de yangın paniği: 6 kişi kurtarıldı

İstanbul Küçükçekmece'de bir apartmanda çıkan yangında aralarında bir bebek ve iki çocuğun da bulunduğu 6 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

8 Aralık 2025 Pazartesi 11:27
Küçükçekmece'de yangın paniği: 6 kişi kurtarıldı
Küçükçekmece'de apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 1'i bebek, 2'si çocuk, 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yeşilova Mahallesi Çukur Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartmanda oturanlar dışarı çıkarken, kısa sürede binayı saran duman nedeniyle bazıları içeride mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, üst katlarda bulunan 1'i bebek, 2'si çocuk, 6 kişiyi binadan çıkardı. İtfaiye görevlileri, dairede mahsur kalan bir papağan ve bir kediyi de kurtardı.

Dumandan etkilenenler ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

