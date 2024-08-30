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Küçükçekmece'deki metrobüs faciası soruşturmasında yeni gelişme

Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 50 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA30 Ağustos 2024 Cuma 09:16 - Güncelleme:
Küçükçekmece'deki metrobüs faciası soruşturmasında yeni gelişme
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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün Sefaköy mevkisinde karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan metrobüs şoförü D.M.Ç. ile denetim amiri Ş.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

- NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece'de dün sabah saatlerinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 22 yaşındaki Ferhat Uçar hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 50 kişi yaralanmıştı.

Kazanın ardından gözaltına alınan 4 kişiden 2'si ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Küçükçekmece'de ölümlü metrobüs kazası

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