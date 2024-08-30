İSTANBUL 25°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ağustos 2024 Cuma / 25 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0801
  • EURO
    37,6652
  • ALTIN
    2738.95
  • BIST100
    9833.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Küçükçekmece'deki metrobüs kazasına ilişkin yeni gelişme!
Güncel

Küçükçekmece'deki metrobüs kazasına ilişkin yeni gelişme!

Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 51 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

AA30 Ağustos 2024 Cuma 20:38 - Güncelleme:
Küçükçekmece'deki metrobüs kazasına ilişkin yeni gelişme!
ABONE OL

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün Sefaköy mevkisinde karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Küçükçekmece Adliyesi'ne getirilen 8 şüphelinin savcılıkta ifadeleri alındı.

Cumhuriyet savcısı, metrobüs sürücüsü D.M.Ç ve denetim amiri Ş.Y'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi, haklarında "taksirle yaralamaya ve ölüme neden olma" suçundan tutuklama talep ederek sulh ceza hakimliğine gönderdi.

Diğer 3 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

- Ne olmuştu?

Küçükçekmece'de dün sabah saatlerinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 22 yaşındaki Ferhat Uçar hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 51 kişi yaralanmıştı.

Kazanın ardından gözaltına alınan 4 kişiden 2'si ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. Diğer 2 kişi ise adliyeye sevk edilmişti.

Soruşturma kapsamında, yol bakım çalışmasında görev yapan metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi ile yol bakım onarım müdürlüğünde görevli müdür ve müdür yardımcısı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, 6 şüpheliyi daha gözaltına almıştı.

  • metrobus kazası
  • tutuklama talebi
  • şüpheliler gözaltında

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.