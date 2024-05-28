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Küçükçekmece'deki ses bombalı saldırıda yeni gelişme

Küçükçekmece'de bir iş yerine ses bombası atarak kaçan şüpheliler ve onlara yardım ettiği tespit edilen 7 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

28 Mayıs 2024 Salı 11:16 - Güncelleme:
Küçükçekmece'deki ses bombalı saldırıda yeni gelişme
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Olay, Cumartesi akşamı saat 21.00'de Küçükçekmece'deki bir iş yerinde meydana geldi. Motosikletle olay yerine gelen 2 şüpheli, iş yerine ses bombası atarak kaçtı. Meydana gelen patlamada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Patlamanın ardından polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Başlatılan soruşturma kapsamında, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önce, olayda kullanılan motosikletin plakasını tespit etti. Ardından da plakadan sürücü M.C.D.'ye ulaşan ekipler, ses bombasını atan şüphelinin E.Ş. olduğunu belirledi.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerle ilgili çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, olaya yardım ettiği belirlenen 5 kişiye daha ulaştı. Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, Küçükçekmece ve Çekmeköy'de çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı; 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda saldırıda kullanılan motosiklet ve kask, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 2 şarjör, 18 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin, iş yeri sahibinden alacaklı olduğu, bu nedenle saldırıyı düzenlediklerini söyledikleri öğrenildi.

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