Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Beyin ameliyatının devam ettiği bilgisini verdiğimiz, İstanbul Küçükçekmece'de silahlı saldırı sonucu başından ağır yaralanan vatandaşımızın operasyonu tamamlanmış olup, kendisi yoğun bakıma alınmıştır. Ameliyat sonrası hastamızın durumu ciddi olup yakından takip edilmektedir. Tekrar acil şifalar diliyorum" dedi.

MURAT KURUM SALDIRIDA YARALANAN KADINI ZİYARET ETTİ



Saldırıda ağır yaralanan Ebru Güneş, Küçükçekmece'de özel bir hastaneye kaldırıldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, hastanede tedavisi süren Ebru Güneş'i ziyaret etti. Kurum, yaralının durumu hakkında bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı.

