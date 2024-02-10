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  • Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda ağır yaralanan vatandaş beyin ameliyatı sonrası yoğun bakıma alındı
Güncel

Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda ağır yaralanan vatandaş beyin ameliyatı sonrası yoğun bakıma alındı

AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralanan vatandaş beyin ameliyatına alındı. İBB Başkan adayı Kurum, hastaneyi ziyaret ederek ağır yaralanan vatandaşın sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

10 Şubat 2024 Cumartesi 20:26 - Güncelleme:
Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda ağır yaralanan vatandaş beyin ameliyatı sonrası yoğun bakıma alındı
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Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Beyin ameliyatının devam ettiği bilgisini verdiğimiz, İstanbul Küçükçekmece'de silahlı saldırı sonucu başından ağır yaralanan vatandaşımızın operasyonu tamamlanmış olup, kendisi yoğun bakıma alınmıştır. Ameliyat sonrası hastamızın durumu ciddi olup yakından takip edilmektedir. Tekrar acil şifalar diliyorum" dedi.

MURAT KURUM SALDIRIDA YARALANAN KADINI ZİYARET ETTİ

Saldırıda ağır yaralanan Ebru Güneş, Küçükçekmece'de özel bir hastaneye kaldırıldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, hastanede tedavisi süren Ebru Güneş'i ziyaret etti. Kurum, yaralının durumu hakkında bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı.

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