Kudüs'ten Ankara'ya önemli ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan, patrik Giannopoulos'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs Rum Ortadoks Patriği Theofilos Giannopoulos ve beraberindeki heyeti kabul etti. <img class='rich-text-photo' src='https://imgs.stargazete.com/imgsdisk/2025/09/13/39106526.jpg'/><p>Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgs.stargazete.com/imgsdisk/2025/09/13/39106527.jpg'/>