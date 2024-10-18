Türkiye'de başıboş sokak köpeklerinin neden olduğu trafik kazaları ve ölümle sonuçlanan saldırı vakalarında artış yaşanınca 5199 sayılı yasa değiştirildi. Yasa kapsamında sokakta bulunan başıboş köpeklerin barınaklara toplatılması yönünde yeni uygulamaya geçildi. Hayvanlar için yasadışı ve denetimsiz para toplayan sözde hayvanseverler, asılsız iddialarla süreci provoke etti. En son Gebze ve Ümraniye'deki belediyelere ait hayvan barınaklarını basan sözde hayvanseverler olay çıkardı. Ümraniye Belediyesi'nin barınağını basan grup, zabıtayı bıçaklayıp veteriner işleri müdürünü darp etti.

ÇOĞU HASTA 295 HAYVAN

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Grubun, koruma altında olan ve aralarında kuduz hayvanların da bulunduğu 151 köpek ile 144 kediyi kaçırdığı ortaya çıktı. Vatandaşların duygularını istismar eden bu kişiler, barınaklardan kaçırdıkları hayvanlar için sosyal medyadan para toplamaya başladı.

AZ ÇOK DEMEDEN PARA GÖNDERİN

Paylaşımlardan birinde "Gebze ve Ümraniye barınaklarından çıkarılan evlatlar için kliniğe ödeme yapacağız. Az çok demeden destek olun" sözleri yer aldı.

YARDIMLAR IBAN'A!

Bir başka paylaşımda ise "Gebze ölüm kampından 6 kedi, 3 köpek çıkardık. Yardım etmek istersen IBAN aşağıda" ifadeleriyle para istendi.

1.5 MİLYON LİRALIK MALZEME DE ÇALDILAR

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, barınaktan kaçırılan kuduz ve yasaklı ırkların toplum için tehdit oluşturduğunu söyledi. Barınaktan malzemelerin de çalındığını belirten Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: "Bakım evimiz yağmalanmış. Cerrahi ekipmanlarımız, ilaçlarımız maalesef gasp edilmiş. Bunların değeri 415 bin TL ama bugün almaya kalksanız 1 milyon 500 TL'ye alacağınız şeyler."

GEBZE BELEDİYESİ: KÖPEKLER HASTA, GERİ GETİRİN!

Gebze Belediyesi, 'Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nden hasta ve kazaya maruz kalmış sahipsiz hayvanlara sağlık hizmeti verdiğini belirtti. Hayvanları kaçıranlara da şu çağrı yapıldı: "Kuduz, salgın hastalık gibi toplum sağlığını tehdit eden sağlık sorunları bulunan ve yaralanma sonucu organ hasarları olan bütün hayvanların merkezimize iadesinin ivedilikle yapılması gerekmektedir."

'POLİSE İHBAR EDİN'

Belediye, hayvanları kaçırarak fırsatçılık yapıp para toplamayan kişilere karşı vatandaşları da uyardı. Konuyla ilgili yasal süreç başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Eylemciler, hastalıkları gerekçe göstererek, insanlarımızın duyarlılığını istismar edip para toplamaya çalışmaktadır. Vatandaşlarımızın para toplama taleplerine itibar etmemesini, para talebinde bulunanları emniyet ve savcılıklara bildirmelerini istirham ederiz" denildi.

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