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Kuduz nedeniyle hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yaklaşık 1 ay önce köpeğinin ısırması sonucu kuduz şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Lütfü Seray toprağa verildi. Lütfü Seray'ın arkadaşı, 'Kardeşimiz maalesef kendi beslediği köpeğin kurbanı oldu. Şu an onun üzüntüsünü yaşıyoruz.' diye konuştu.

AA13 Temmuz 2023 Perşembe 14:27 - Güncelleme:
Kuduz nedeniyle hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı
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12 Haziran Pazartesi günü köpeği tarafından ısırılan, Siverek Devlet Hastanesindeki ilk tedavisinin ardından sevk edildiği Gaziantep'teki özel bir hastanede kurtarılamayan mimar Lütfü Seray (30), memleketi Siverek ilçesine getirildi.

Yakınları tarafından teslim alınan Seray'ın cenazesi, Siverek ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Tokdemir Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedildi.

Cenazeye Seray'ın ailesi, yakınları ve meslektaşları ile vatandaşlar katıldı.

Seray'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren arkadaşı Yusuf Üçyol, AA muhabirine, Seray'ın hayvanlarla çok güçlü bir bağı olduğunu söyledi.

Seray'ın köpeğini evinin içerisinde ve bürosunda beslediğini anlatan Üçyol, şöyle konuştu:

"Kardeşimiz maalesef kendi beslediği köpeğin kurbanı oldu. Şu an onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendi tedbirsizliği mi, kader mi diyelim bilmiyoruz. Çok üzgünüz, böyle bir olayın yaşanmasını biz de istemezdik. Kendi beslediği köpek bir şekilde bir yerlerden hastalık kapıp azgınlaşıyor. Akabinde veterinere götürüyor ve veterinere saldıracağı sırada kendi kolunu kaptırıyor. Arkadaşlarıyla bir etkinliğe katılıyor ve ondan sonra fenalaşıyor, kuduz belirtileri gösteriyor. Bunun neticesinde de hastaneye gidiyor. Daha sonra da yoğun bakım süreci derken maalesef kötü haberi aldık. Başımız sağ olsun."

12 Haziran Pazartesi günü köpeği tarafından ısırılan mimar Lütfü Seray, yaklaşık 1 aylık tedavi sürecinin ardından tedavi gördüğü hastanede kurtarılamamış, Siverek Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "12 Haziran 2023 tarihinde sahibi olduğu köpeği tarafından ısırılan vatandaşımıza kuduz teşhisi konulmuş, tedavi sonucunda vatandaşımızın kurtarılamayarak vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız." ifadelerine yer verilmişti.

  • Lütfü Seray
  • kuduz
  • köpek saldırısı

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