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Kula'da feci zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde, yağışın kayganlaştırdığı İzmir-Ankara D300 Karayolu'nda iki tır ve bir ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle Ankara istikameti 3 saat boyunca ulaşıma kapandı.

IHA19 Haziran 2026 Cuma 00:56 - Güncelleme:
Kula'da feci zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
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Kaza, saat 19.15 sıralarında Kula ilçesi Kavacık Rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Aktaş yönetimindeki 06 AU 2777 plakalı tır, Nadir Salmanov'un kullandığı 99 ZC 168 plakalı kimyasal madde yüklü tır ve Rüstem Beğen idaresindeki 20 PV 447 plakalı ticari otomobil henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme trafik kazasına karıştı. Yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazası karayolunu adeta savaş alanına çevirirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kazanın şiddetiyle yaralanan ticari otomobil sürücüsü Rüstem Beğen (38), araçta bulunan Bülent Karabacak (25) ve Adem Kahyelioğlu (44) ile 06 AU 2777 plakalı tırın sürücüsü Osman Aktaş'a ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Öte yandan hafif ticari otomobilin arka yolcu koltuğunda bulunan Aytekin Akkaya ile 99 ZC 168 plakalı tırın sürücüsü Nadir Salmanov'un(56) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazanın şiddetiyle 99 ZC 168 plakalı tır yol kenarındaki tarlaya devrilirken, 06 AU 2777 plakalı tırın yan yatarak karayolunu kapatması nedeniyle İzmir-Ankara D300 Karayolu'nun Uşak yönünde trafik akışı durduruldu. Ekiplerin yürüttüğü kurtarma, inceleme ve yol temizleme çalışmalarının ardından trafik yaklaşık 3 saat sonra kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza bölgesine gelen Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay ve AK Parti Kula İlçe Başkanı Nejat Gülmez yetkililerden bilgi alarak çalışmaları yerinde takip etti.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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