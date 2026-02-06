İSTANBUL 16°C / 11°C
Güncel

Küllerinden doğdu Türkiye! Bakan Kurum: 455 bin yuva Cumhur İttifakı'mızın çelik iradesini taşıyor

Osmaniye'de “6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Bakan Kurum '455 bin yuvamız azizi milletimizin dirayetini, Cumhurbaşkanımızın liderliğini, Cumhur İttifakı'mızın çelik iradesini taşıyor.' dedi.

AA6 Şubat 2026 Cuma 15:09 - Güncelleme:
Küllerinden doğdu Türkiye! Bakan Kurum: 455 bin yuva Cumhur İttifakı'mızın çelik iradesini taşıyor
ABONE OL

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Osmaniye'de "6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

455 bin yuvamız azizi milletimizin dirayetini, Cumhurbaşkanımızın liderliğini, Cumhur İttifakı'mızın çelik iradesini taşıyor.

Bugün burada hüznü ve umudu bir arada yaşıyoruz. Enkazları değil biten yuvaları konuşuyoruz.

Tarih kitapları bir yana afet sonrası deprem sonrası afet bölgesine uğramayanları, tiyatro oynayanları koyarken diğer yana bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı inşa eden emekçileri koyacak.

Millet sevdası nasıl olur dediklerinde bütün yüzler Anadolu'ya dönecek. Kardeşlik nasıl olur dediklerinde herkes Türkiye'ye bakacak.

