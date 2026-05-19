İSTANBUL 25°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2026 Salı / 3 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5765
  • EURO
    52,9537
  • ALTIN
    6569.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Külliye'de 19 Mayıs programı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu Konserine katıldı
Güncel

Külliye'de 19 Mayıs programı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu Konserine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu Konseri'ne katıldı.

AA19 Mayıs 2026 Salı 22:37 - Güncelleme:
Külliye'de 19 Mayıs programı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu Konserine katıldı
ABONE OL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu Konseri'ne katıldı.
EMİNE ERDOĞAN'DAN KONSERE İLİŞKİN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu konserine ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile katıldıkları konsere ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"19 Mayıs coşkusunu Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun konseriyle birlikte yaşadık. Çocuklarımızın içtenlikle seslendirdiği her eser, gönüllerimize işledi. Sahnedeki uyumları ve başarılı performansları, sanatın birleştirici gücünü bir kez daha gösterdi. Hepsini sevgiyle kucaklıyor, her birine güzelliklerle dolu bir gelecek diliyorum."

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsüne inşaat demiri ok gibi saplandı: Kadın yolcu yaralandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.