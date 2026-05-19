Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geniş katılımlı bir kabul gerçekleştirdi. 81 ilden gelen gençler ve milli sporcularla bir araya gelen Erdoğan, hem Milli Mücadele ruhunu hem de Türkiye'nin geleceğine dair güçlü mesajlar verdi. Kabulde dikkat çeken anlardan biri ise Erdoğan'ın haftada üç gün basketbol oynadığını ve o sabah 68 sayı attığını paylaşması oldu.

ERDOĞAN'DAN GENÇLİĞE: SİZLER TÜRKİYE YÜZYILI'NIN MİMARLARISINIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerin şahsında ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Bugün hem bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandıran milli sporcularımızla hem de 81 ilimizin yanı sıra farklı ülkelerde bilgileriyle, becerileriyle, örnek kişilikleriyle temayüz eden gençlerimizle bir aradayız. Öncelikle her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, gerek spor gerek eğitim gerekse meslek hayatınızda başarılarla dolu, parlak bir gelecek diliyorum. Sizler yalnızca ailelerinizin değil milletimizin de iftihar kaynağısınız. Şahsen buradaki gençlerimizi büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edecek Türkiye Yüzyılını hayata geçirecek öncü, mimar ve mihmandar bir neslin temsilcileri olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

MİLLİ MÜCADELE VURGUSU: 19 MAYIS'IN TARİHİ ANLAMI

İstiklalin elde edilmeden İstikbal'e yürümenin imkansız olduğuna vurgu yaparak sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz hem bağımsızlığımız hem de geleceğimiz uğruna çok ağır bedeller ödemiş bir milletiz. Bin yıldır yaşadığımız bu vatanı şartlar ne olursa olsun canımız pahasına savunmuş, bayrağımızda sembolleşen milli ve mukaddes değerlerimizi birlik ve kardeşlik ruhuyla korumuş bir milletiz. Mazi ile atiyi buluşturan ecdat ile evlat arasındaki manevi irtibatı sağlayan bu savunma hattının en kilit unsuru gazilerin kanları ile sulanmış bu topraklarda yeşeren gençlerdir. Bu gençlik tüm gücü ve cesareti ile 19 Mayıs 1919'da kendisini bir kez daha göstermiştir. Zira Milli Mücadele destanımızın ilk sayfası 19 Mayıs 1919'da Anadolu gençliği ile milletimizin istiklal ve istikbal mürekkebi ile kaleme alınmıştır. Esaret bulutlarının semalarımızı kapladığı o zorlu günlerde milletimiz tek yürek olmuş ardından işgal ordularını büyük bir bozguna uğratmıştır. 19 Mayıs'ta atılan ilk adım zorluklar ve kahramanlıklarla bezeli bir mücadelenin ardından 19 Ekim'de Cumhuriyetimizin ilanıyla taçlanmıştır. Böylece Türk milleti istiklal ve istikbaline uzağın kirli elleri arkasında kim olduğuna bakmadan kıracağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Şunu bilmenizi isterim ki bu irade 107 sene önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır" diye konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ VE GENÇLERE YATIRIM SÖZÜ

Gençler için en güzel şekilde hizmet etmenin gençlerin huzurlu, güvenli ve müreffeh yarınlarını inşa etmenin gayretinde olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Terörsüz Türkiye süreciyle bir taraftan ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya, diğer taraftan da milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye sizlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz. En büyük amacımız bizim yaşadığımız zorlukları sizin yaşamamanız, bizim çektiğimiz sıkıntıları sizin çekmemenizdir. Son 23,5 yıldır olduğu gibi gençlerimizin her alanda yanında olmaya en büyük yatırımı gençlerimize yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize giden yolda gençlerimizle kol kola omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Milletimiz için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, Gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum. Milli mücadelenin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını Peygamber Ocağı'mızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Bu düşüncelerle sizlerin ve tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tebrik ediyorum."

ERDOĞAN'DAN BASKETBOL İTİRAFI: SABAH 68 SAYI ATTIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtlayarak sohbet etti. Sohbeti esnasında hafta 3 gün basketbol oynadığını da söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah basket oynadığını ve 68 sayı attığını söyledi.