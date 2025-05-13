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Külliye'de kritik görüşme... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mark Rutte'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti.

AA13 Mayıs 2025 Salı 14:43 - Güncelleme:
Külliye'de kritik görüşme... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mark Rutte'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya'da yapılması planlanan NATO Dışişleri Bakanları gayrıresmi toplantısı öncesinde, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti.

Bölgesel konuların değerlendirileceği görüşmede en sıcak başlık Rusya ve Ukrayna arasındaki barış süreci ile Türkiye'nin çabaları olacak.

Rusya lideri Viladimir Putin'in, Ukrayna ile 2022'de kesilen doğrudan barış görüşmelerinin yeniden başlaması için İstanbul'u adres göstermesinin ardından gerçekleşecek bu görüşme zamanlaması açısından da oldukça kritik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kabulün ardından Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık edecek.

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