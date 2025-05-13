Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya'da yapılması planlanan NATO Dışişleri Bakanları gayrıresmi toplantısı öncesinde, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti.

Bölgesel konuların değerlendirileceği görüşmede en sıcak başlık Rusya ve Ukrayna arasındaki barış süreci ile Türkiye'nin çabaları olacak.

Rusya lideri Viladimir Putin'in, Ukrayna ile 2022'de kesilen doğrudan barış görüşmelerinin yeniden başlaması için İstanbul'u adres göstermesinin ardından gerçekleşecek bu görüşme zamanlaması açısından da oldukça kritik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kabulün ardından Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık edecek.