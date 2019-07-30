Külliye’de kritik MGK 

FIRAT’IN DOĞUSUNA HAREKAT

MGK’da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, hem Suriye’nin kuzeyinde yaşanan gelişmeler, ABD heyetiyle Milli Savunma Bakanlığı’nda askeri heyetle yapılan görüşmeler çerçevesinde “güvenli bölge” konusunda hangi aşamada olunduğu ve Fırat’ın doğusuna gerçekleştirebilecek olası operasyon konularının ağırlıkta olduğu bir sunum yaptı.

DOĞU AKDENİZ’DE SONDAJ

S-400 hava savunma sistemiyle ilgili devam eden teslimat süreci ve bundan sonra sürecin nasıl ilerleyeceği de yine Milli Savunma Bakanı tarafından aktarılırken, ayrıca Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılması durumunda izlenecek yol haritası ve atılacak karşı hamleler üzerinde de duruldu. Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin sondaj ve arama çalışmalarının bölgede yarattığı gelişmelerin de değerlendirildiği MGK’da ayrıca, terörle mücadelede gelinen noktanın da yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından kurul üyelerine aktarıldığı belirtildi.