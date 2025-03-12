Külliye'de Ramazan coşkusu tüm hızıyla devam ediyor! Dede Korkut çocuklarla buluştu

Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen "Külliye'de Ramazan" programı, 12'nci gününde de yoğun ilgi görüyor.

Beştepe Millet Sergi Salonundaki program kapsamında bugün, suluboya atölyesi ve "1 Çocuk 1 Dünya" programı düzenlendi, cep sineması ve vantrolog gösterisi sunuldu.

Programda çocuklara Dede Korkut hikayeleri anlatan eğitimci Hilal Koçyiğit, ramazanı çocuklar için heyecanlı, albenili ve kıymetli hale getirme çabasında olduklarını söyledi.

