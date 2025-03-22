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Külliye'de Ramazan etkinlikleri sürüyor! Çocuklar doyasıya eğlendi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri kapsamında 'Jandarma Mehteran Komutanlığı ve Jandarma Bando Konseri' düzenlendi.

AA22 Mart 2025 Cumartesi 20:04 - Güncelleme:
Külliye'de Ramazan etkinlikleri sürüyor! Çocuklar doyasıya eğlendi
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Beştepe Millet Sergi Salonu önünde düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikler kapsamında ayrıca Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki "Balkan İlahileri Konseri", Prof. Dr. Ubeydullah Sezikli, Burhan Şaban, Prof. Dr. Abas Jahjaı ve Mesut Kurtis'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Konserde, "Aldın Canımı Benden" ve "İlham ile Dün Gece" gibi ilahiler dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

"KÜLLİYE'DE RAMAZAN" 22. GÜNÜNDE DE ÇOCUKLARI AĞIRLADI

Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen "Külliye'de Ramazan" programı, 22. gününde de çocukları ağırladı.

Ramazan boyunca sürecek Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki etkinlikler kapsamında bugün geleneksel çocuk etkinlikleri, vantrolog gösterisi, "Elif ve Arkadaşları Müzikali", "Rafadan Tayfa Müzikali" ve "Z Takımı Müzikali" programları gerçekleştirildi.

Program, ramazan boyunca 12.00-17.00 saatlerinde devam edecek.

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