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'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri sürüyor! Çocuklar hazırladıkları roketleri ateşledi

'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri kapsamında çocuklar, aileleri ve öğretmenleriyle eğlenceli, öğretici vakit geçiriyor.

AA18 Mart 2025 Salı 17:10 - Güncelleme:
'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri sürüyor! Çocuklar hazırladıkları roketleri ateşledi
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Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen "Külliye'de Ramazan" programı, 18'inci gününde de yoğun ilgi gördü.

Ramazan boyunca Beştepe Millet Sergi Salonu'nda, bilim teknolojisinden, geleneksel el sanatlarına kadar uzanan atölye çalışmaları çocuklara eğlendirerek öğretmeyi amaçlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, TÜBİTAK ile hazırladığı "Bilim ve İcat Atölyesi" ve "Tasarım Atölyesi" kapsamında çocuklar, bilgi yarışmasına katılıyor, bilim dergisi okuyor ve roket devreleri yapıyor.

Etkinlik kapsamında çocuklar, pil, bakır bant, ampul ve devre şablonu kullanarak hazırladıkları roketleri ateşledi.

Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, "Aile Yılı" etiketiyle kurduğu stantta ise çocuklar boyama ve ebru atölyesiyle el becerilerini geliştiriyor.

Program kapsamında bugün, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Bir Adam Yaratmak" tiyatro oyunu sahnelendi.

Geniş bir katılımcı kitlesine hitap eden program, ramazan boyunca 12.00-17.00 saatlerinde vatandaşları ağırlamaya devam edecek.

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