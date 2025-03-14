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'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri sürüyor! Savunma sanayi ürünleri büyük ilgi gördü

'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri kapsamında çocuklar, aile ve öğretmenleriyle eğlenceli ve öğretici faaliyetlerle buluşmaya devam ediyor.

AA14 Mart 2025 Cuma 17:51 - Güncelleme:
'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri sürüyor! Savunma sanayi ürünleri büyük ilgi gördü
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Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri sürüyor.

Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki program kapsamında gerçekleştirilen, sıfır atık atölyeleri, geleneksel ve zeka oyunları, çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor. Etkinlikler çocuklara öğretirken eğlendirmeyi amaçlıyor.

Çocuklar, "Ramazan Tayfa" ve "1 Çocuk 1 Dünya" programlarıyla da keyifli vakit geçiriyor.

Ayrıca etkinlik kapsamında sergilenen Türk Savunma Sanayi ürünlerinin maketleri de çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor.

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri, ramazan boyunca 12.00-17.00 saatlerinde devam edecek.

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