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''Külliye'de Ramazan'' etkinlikleri yoğun katılımla sürüyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri kapsamında çocuklar, çeşitli oyunlar ve öğretici etkinliklerle eğlenmeye devam ediyor.

AA13 Mart 2025 Perşembe 16:36 - Güncelleme:
''Külliye'de Ramazan'' etkinlikleri yoğun katılımla sürüyor
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Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen "Külliye'de Ramazan" programı, 13. gününde de çocukları ağırlıyor.

Ramazan boyunca sürecek Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki etkinlikler kapsamında bugün, geleneksel çocuk etkinlikleri, cep sineması, diyanet izcilik oyunları, vantrolog gösterileri, "Elif ve Arkadaşları Müzikali" ve "1 Çocuk 1 Dünya" programları gerçekleştirildi.

Ayrıca çocuklar, zeka oyunları, "Ramazan Tayfa", "Heybeli Tiyatro" ve "Ramazan Neşesi Aybek" gibi eğlenceli ve öğretici etkinliklerle vakit geçirdi.

Program, ramazan boyunca 12.00-17.00 saatlerinde devam edecek.

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