''Külliye'de Ramazan'' etkinlikleri yoğun katılımla sürüyor

Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen "Külliye'de Ramazan" programı, 13. gününde de çocukları ağırlıyor.



Ramazan boyunca sürecek Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki etkinlikler kapsamında bugün, geleneksel çocuk etkinlikleri, cep sineması, diyanet izcilik oyunları, vantrolog gösterileri, "Elif ve Arkadaşları Müzikali" ve "1 Çocuk 1 Dünya" programları gerçekleştirildi.

Ayrıca çocuklar, zeka oyunları, "Ramazan Tayfa", "Heybeli Tiyatro" ve "Ramazan Neşesi Aybek" gibi eğlenceli ve öğretici etkinliklerle vakit geçirdi.

Program, ramazan boyunca 12.00-17.00 saatlerinde devam edecek.