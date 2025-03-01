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'Külliye'de Ramazan' programı, ramazanın ilk gününde çeşitli etkinliklerle başladı

Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla hazırlanan 'Külliye'de Ramazan' programı, ramazan ayının ilk gününde çeşitli etkinliklerle başladı.

AA1 Mart 2025 Cumartesi 17:44 - Güncelleme:
'Külliye'de Ramazan' programı, ramazanın ilk gününde çeşitli etkinliklerle başladı
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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Beştepe Millet Sergi Salonu, Beştepe Millet Camisi ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikler kapsamında konserler, tiyatrolar, sinema gösterimleri, sergiler, geleneksel çocuk oyunları, sanat atölyeleri, imza günleri ve konferanslar düzenleniyor.

Vatandaşlar, sahne performansı gerektiren etkinlikler dışındaki tüm programlara kimlik kartlarını okutarak, ücretsiz katılabilecek.

MSB Mehter Konseri ile başlayan etkinlikler ramazanın her günü 12.00-17.00 saatleri arasında takip edilebilecek.

VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Ramazanın ilk gününde Beştepe Millet Sergi Salonu'nu ziyaret eden vatandaşlar, ebru, kaligrafi, ahşap baskı, ahşap gemi yapımı, keçe yapımı, geleneksel ahşap oyuncak sanatı ve masal anlatımı etkinliklerine yoğun ilgi gösterdi.

Beştepe Millet Sergi Salonu'na çocuğuyla gelen Aliye Acar Celep, ramazanın önemini çocuklara anlatabilmek için yapılan etkinlikleri anlamlı bulduğunu söyledi.

Ramazanın heyecanını yaşadığını söyleyen 14 yaşındaki Yusuf Ziya Argin de "İçerisi çok renkli, her türlü imkanı bize sağlamışlar. Ramazan ayındayız, ramazan kültürünü yaşatmak için ellerinden gelen tüm imkanı yapmışlar. Girişte davulcu vardı, mehter takımı da vardı. Ramazanın tam olarak yansıtıldığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

8. sınıf öğrencisi Neslihan Elçi, ramazanın ilk gününde oruç tuttuğunu belirterek, "Etkinlikler çok güzel. LGS öğrencisiyim ve stresli bir sene yaşıyorum. Bugün stresimi azalttığım bir gün oldu. Burayı çok güzel hazırlamışlar." dedi.

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