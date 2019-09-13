HDP'li Kulp Belediye Başkanı, yaşanan terör saldırısı ile ilgili gözaltına alındı
Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu saldırıyla ilgili HDP'li Kulp Belediye Başkanı gözaltına alındı
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sivil aracın geçişi sırasında PKK terör örgütü tarafından yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 vatandaşımız şehit oldu, 10 vatandaşımız da yaralandı.
Saldırıyla ilgili HDP İlçe Başkanı ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü gözaltına alınmıştı.
BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA
Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde patlamadan kısa süre önce belediyeye ait aracın görüldüğü bilgisi üzerine haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 kişiden HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
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