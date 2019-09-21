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Kulp'taki şehit annelerinden, Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda şehit düşen orman işçilerinin aileleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

  • AA
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Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül'de, sorumlu tuttukları HDP'nin il binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Kulp ilçesinin Ağaçkorur köyü mevkisinde 12 Eylül'de odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit düşen Siraç Yıldız, Ömer Yıldız, Abit Yıldız ve Ahmet Ay'ın aileleri, oturma eylemi yapan annelere destek ziyaretinde bulunarak görüşme gerçekleştirdi.

Ziyaret esnasında kimi zaman gözyaşlarına hakim olamayan anneler, "Kahrolsun PKK" sloganı attı.

- "ALLAH BUNLARI YAPANLARI KAHRETSİN"
 

Ahmet Ay'ın babası Kutbettin Ay, anneleri desteklemek amacıyla ziyaret ettiklerini söyledi.

Oğlu ve diğerlerinin sadece odun toplamaya gittiğini anlatan Ay, şöyle konuştu:

"Bizim ciğerimiz yandı başkalarının ciğeri yanmasın. Neden canımız yanıyor? Başkalarının canı yanmasın artık. 1993'te 3 dayımı yakarak katlettiler. Kayınpederimle birlikte 7 kişiyi bir gecede kurşuna dizerek katlettiler. 1997'de evime baskın yapıp 5 kişiyi katlettiler. Artık yeter, bu acı nereye kadar sürecek. Böbrek hastası eşim halen bu acıyı çekiyor, her iki gözünü kaybetti. 3 kız, 2 erkek çocuğum var. Ahmet gitti. Ahmet daha bekardı, 6 ay önce Şırnak'ta askerlik yapıyordu. Çalışıp annesinin gözlerini tedavi ettirecekti ama şehit oldu. Allah bunları yapanları kahretsin. Bizler yıllardır terör örgütünün hedefindeyiz."

Abit ile Ömer Yıldız'ın kardeşi Münevver Yıldız ise, ailelere destek olmak için geldiklerini belirterek, "Allah bize bu acıyı yaşatanların belasını versin. Yaşama sebebimizi kaybettik." dedi.

- "ARTIK YETER DİYORUZ"
 

Eşi 1994 yılında Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce katledilen Ziynet Yıldız da, annelere destek olmak için geldiklerini aktardı.

Terör örgütü PKK mensuplarının saldırıları sonucu eşi dahil birçok şehit verdiklerini söyleyen Yıldız, son olarak da 12 Eylül'de kuzenlerinin şehit olduğunu dile getirdi.

Yıldız, şöyle dedi:

"Rabbim haklarını bırakmasın, 'Kahhar' ismiyle kahruperişan etsin onları. Çoluk çocuk demeden katlettiler onları. 1994 yılında kayınvalidem 7 aylık hamileyken 6 çocuğuyla şehit edildi. Anneleri desteklemek için geldik, vatanımıza milletimize bağlıyız."

Siraç Yıldız'ın annesi Methiye Yıldız da, acılarının büyük olduğunu belirterek, oğlundan geriye iki öksüz çocuk kaldığını söyledi.

Ömer ile Abit Yıldız'ın kuzeni Yüksel Yalçın da, "O kadar şehit verdik ki artık yeter diyoruz, onları lanetliyoruz. Annelere destek için geldik, onların yanındayız. Dağa çıkan çocukları geri versinler artık." ifadelerini kullandı.

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