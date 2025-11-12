İddianamede, İBB Kültürel Etkinlikler Şube Müdürlüğünce, İstanbul genelinde yapılacak muhtelif kültürel ve sanatsal etkinlikler, kültür ve sanat organizasyonları, bu etkinlik ve organizasyonların tanıtım ve duyuru hizmetleri ile muhtelif baskılı materyallerin temini hizmet alımı işinde, 10 Ocak 2024'e 468 kalemden oluşan bir ihale yapıldığı anlatıldı.

Firmalardan 6'sının doküman indirmesine rağmen sadece Kültür AŞ'nin teklif verdiği aktarılan iddianamede, İBB Kültürel Etkinlikler Şube Müdürlüğü ile Kültür AŞ arasında 934 milyon 447 bin 750 lira artı KDV bedelle sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Bu kapsamda, "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırma" suçlarının işlendiği aktarılan iddianamede, ana ihalenin ardından işlerin 18 kısma bölünerek toplam 346 milyon 126 bin 875 lira tutarındaki kısmının alt yüklenicilere verildiği tespit edildiği belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, söz konusu ihalede kamu zararının 225 milyon 33 bin 125 lira olduğu aktarıldı.

İddianamede, bilirkişiler tarafından hazırlanan raporda ihale sürecinde usulsüzlükler yapıldığı ifade edildi.

Raporda, hizmet alımı adı altında bazı mal alımlarının da gerçekleştirildiği, mal, hizmet ve yapım işlerinin bir arada ihale edilmesinin mevzuata aykırı olduğu, ayrıca 468 kalemden oluşan ihalenin kısmi teklife kapalı tutulmasının rekabeti engellediği belirtildiği de iddianamede yer aldı.

İddianamede, farklı hizmet gruplarının ve doğal bağlantısı bulunmayan 51 kalem işin tek bir ihale kapsamında birleştirildiği, bu durumun da teknik yeterliliği olan firmaların katılımını zorlaştırdığı kaydedildi.

Konuya ilişkin tanık ve şüphelilerin de ifadelerine yer verilen iddianamede, beyanlarda, İBB tarafından yapılan ana ihaleler ile alt ihalelerin hangi şirketler üzerinde kalacağının başından itibaren belli olduğu belirtildi.

Beyanlarda ortak şekilde ihalelerin önceden ayarlanarak adrese teslim şekilde gerçekleştiğinin ifade edildiği kaydedilen iddianamede, çok sayıda kişinin aynı yönde ifade vermesinin tesadüf olarak değerlendirilemeyeceği vurgulandı.

Hazırlanan iddianamede, Medya AŞ'de görevli olan şüpheli Fatoş Ayık'ın kullandığı laptop üzerinde yapılan incelemede, "Signal" isimli uygulama üzerinden birtakım konuşmaların yapıldığının da tespit edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu konuşmalar, İmamoğlu suç örgütü yöneticisi şüpheli Murat Ongun, örgüt üyesi olan şüpheliler Emrah Bağdatlı, Elif Güven, Fatoş Ayık, Nazlı Dalar, Can Akın Çağlar, Hakan Karaköse ve Kağan Sürmegöz tarafından İBB ve iştirakleri tarafından düzenlenen ihaleler ve iş alımlarının usulsüzce organize edildiğini, tüm süreci şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla şüpheli Murat Ongun eliyle başta şüpheli Emrah Bağdatlı olmak üzere adı yer alan diğer şüpheliler tarafından hileli bir şekilde düzenlendiğini, bu suretle İmamoğlu suç örgütüne maddi kaynak sağlanma şeklini gözler önüne sermektedir."

İddianamede, ihalelerde görev alan İBB ve iştirak şirketlerin çalışanları olan bazı şüpheliler hakkında soruşturma işlemlerinin devam ettiği ve bu şüphelilere iddianamede yer verilmediği kaydedildi.

- AYNI İŞİN 2021 YILINDAKİ İHALESİNDE 53 MİLYONLUK KAMU ZARARI

İddianamede, aynı iş kapsamında 31 Aralık 2021 tarihinde 446 kalemden oluşan ihale yapıldığı, dokümanının 5 firma tarafından indirilmesine rağmen ihaleye sadece Kültür AŞ tarafından teklif verildiği ve İBB Kültürel Etkinlikler Şube Müdürlüğü ile Kültür AŞ arasında, 217 milyon 907 bin 400 lira artı KDV bedelle sözleşme imzalandığı da yer aldı.

İhalenin Kültür AŞ tarafından alındıktan sonra 9 kısma bölünerek 74 milyon 416 bin 200 lira tutarındaki işlerin alt yüklenicilere davet usulü ile yaptırılmasına karar verildiği belirtilen iddianamede, bu kapsamda 9 ayrı alt ihale yapıldığının anlaşıldığı, ihale kapsamında hizmet alımı adı altında yapılan bazı alımların mal alımı olduğunun anlaşıldığı aktarıldı.

İddianamede, ihale sonucunda kamu zararının 53 milyon 572 bin 950 lira olduğu belirtildi.