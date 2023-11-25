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Kültür Bakanlığından açıklama! Fazıl Say'ın ''sansür'' iddiası boşa düştü

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, piyanist Fazıl Say'ın Türkiye'de kendisine sansür uygulandığıyla ilgili iddialarının doğru olmadığını vurgulayarak, 'Fazıl Say'a salonlar her zaman açık. Menajeriniz yoğun yurt dışı programlarınızı gerekçe göstererek festival programımıza dahil olamayacağınızı belirtti.' açıklamasında bulundu.

Star25 Kasım 2023 Cumartesi 03:07 - Güncelleme:
Kültür Bakanlığından açıklama! Fazıl Say'ın ''sansür'' iddiası boşa düştü
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İşgalci ve savaş suçlusu İsrail'in Gazze'deki katliamlarına verdiği tepkiler sebebiyle yurt dışındaki konserleri iptal edilen besteci ve piyanist Fazıl Say, yayınladığı bir videoda Türkiye'de konserlerine sansür uygulandığını iddia etti.

Fazıl Say'ın, "Dünyada 130 ülkeden davet alıyorum, Türkiye'de bir konser salonundan davet almadım. Bakan'ın bir şeyler yapması lazım" dediği video açıklaması üzerine Kültür Bakanlığı devreye girdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, X hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'e yönelik açıklamalarını desteklemesinden dolayı, bizzat menajeriyle irtibata geçerek konser davetinde bulunduğunu açıkladı.

"MENAJERİNİZ YOĞUN PROGRAMLARINIZI GEREKÇE GÖSTEREREK PROGRAMIMIZA DAHİL OLAMAYACAĞINIZI BELİRTTİ"

Mumcu, kültür ve sanatın birleştiriciliğine vurgu yaparak, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Geçtiğimiz ay İsviçre'deki konserleriniz Cumhurbaşkanı'mızın Filistin'e yönelik açıklamalarını desteklediğiniz gerekçesiyle iptal edildiği zaman Bakan Yardımcısı olarak bizzat menajeriniz Taner Bey'i arayarak sizi Antalya Kültür Yolu Festivali'mizde sahnede görmekten son derece memnun olacağımızı dile getirdim. Taner Bey, yoğun yurt dışı programlarınızı gerekçe göstererek festival programımıza dahil olamayacağınızı belirtti."

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