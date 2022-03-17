Kültür ve Turizm Bakanı Bakan Ersoy'dan ''Çanakkale Deniz Zaferi'' mesajı

AA 17 Mart 2022 Perşembe 17:23 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 17:23

Ersoy, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Tarihimize, inancımıza, kimlik ve karakterimize velhasıl bütünüyle Türk milletine; hırs ve kibirlerinin, plan ve projelerinin önünde daima dik durmamız ve onları boşa çıkarıp başarısızlığa uğratmamız sebebiyle tahammül edemeyenlerin varlığımıza son darbeyi vurma rüyasıydı Çanakkale." ifadelerini kullanan Ersoy, "Bu rüyanın her bir ferdiyle birbirine kenetlenmiş aziz Türk milletinin kahraman evlatlarının sinesindeki tertemiz iman ve boyun eğmez irade karşısında solup gittiğini" belirtti.

Ersoy, Çanakkale Deniz Savaşı'nın, İsmail Hakkı Bey, Hafız Nazmi Bey, Ali Yaşar Efendi gibi kahramanları güvertesinde taşıyan Nusrat mayın gemisinin 100 gemilik düşman donanmasının gücüne meydan okuyan cesareti, 215 kilogramlık mermiyi omuzlayan Seyit Onbaşı'nın binlerce tonluk Ocean zırhlısında patlayan sabır ve sebatı, kanları dalga olup denize set çeken şehitlerin inanmışlığı ve fedakarlığı olduğunu kaydetti.

Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Türk milletinin vatanına, bayrağına ve mukaddesatına tavizsiz bağlılığı Çanakkale Deniz Savaşı'nı zafere taşırken düşmanı, tarihin eşini hiç görmediği bir kara savaşına mecbur bırakmış ve onu da zaferle taçlandırmıştır. Çanakkale Zaferi'nin ruhu Kurtuluş Savaşı'nda sancaklaşmış, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran milli iradenin özü olup ölümsüzleşmiştir. Bugün yürüdüğümüz yol ve adım adım kararlılıkla ilerlediğimiz gelecektir Çanakkale. Geçmişte kalmayacak, asla unutulmayacak, asla sıradanlaşmayacaktır.

18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde, ecdadın mirasını bir kez daha bütün yönleriyle güçlü bir şekilde idrak etmenin ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünü kutlamanın gururu içinde, tarih boyunca Türk milletinin varlığı ve bağımsızlığı için kanını döken, can veren ve ömrünü bu yola vakfeden bütün geçmişlerimizi, şehit ve gazilerimizi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum."