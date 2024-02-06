Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Depremzedeleri motive edecek ne gerekiyorsa yapmaya devam ediyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'nın eski günlerinden daha iyi duruma geleceğini söyledi.



Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Ersoy, Malatya Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

Valilik Ziyaret Defteri'ni imzalayan Ersoy'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tufenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve diğer ilgililer eşlik etti.

Daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Selahattin Gürkan ile görüşen Bakan Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Depremlerin üzerinden 1 yıl geçse de daha dün gibi hatırladığını anlatan Ersoy, o gece uyumadığını, Ankara'da depremi şiddetli hissettiklerini, "Ankara bu kadar sallandıysa mutlaka bir yerler yıkılmıştır." dediğini söyledi.

Saat 05.00 sularında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görev yerlerinin tebliği edildiğini ve Malatya'ya geldiğini belirten Ersoy, şöyle devam etti:

"6 Şubat çok zor bir gündü. Çünkü Malatya'nın uzun zamandır yaşadığı en kuvvetli kış yaşanıyordu. Çok ciddi kar vardı. Merkezde 20-30 santimetre kar vardı. Sonuçta biz devlet adamıyız, görev yerimiz 6 Şubat sabahı burası tayin edildi. Biz de devlet adamı olmanın sorumluluğuyla elimizden gelen gayreti, desteği gösterdik. Bakanlığımızın bütün ekipleriyle geldik ama sonuçta bu devletin tek başına yaptığı bir şey değil, devletin bütün kurumları ile ve vatandaşla, STK'larla elbirliğiyle yaptığı bir şey. Malatya'da hızlı aksiyon alabildik çünkü en büyük şansımız özellikle Büyükşehir Belediyesinin altyapı kurumlarının bulunduğu binaların sağlam, ayakta olmasıydı. Yani işleyen bir sistemin yıkılmadan çalışıyor olmasıydı ve Malatya'da çok hızlı karar alıp uygulayabilme şansına sahiptik."

"ANTALYA NEYSE MALATYA'DA BENİM İÇİN O ARTIK"

Kentte bir ekip çalışması yürüttüklerini dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Devletin bütün kurumları, belediyeler, vekillerimiz, STK'lar, vatandaşımız herkes el birliğiyle o günleri atlattık. Depremin ilk 100 gününü ağırlıklı olarak Malatya'da geçirdim. İlk günden itibaren bir aile gibi olundu. Hemşehrilik beratı da verdiği için Malatya'ya müteşekkirim. Ben Antalyalıyım aslen ancak Antalya neyse Malatya'da benim için o artık. Elimden gelen desteği devlet adamı olduğum sürece devam ettireceğim. Görev sürem dolduktan sonra da vatandaş Mehmet Ersoy olarak her fırsatta geleceğim ve sizleri ziyaret edeceğim. Malatya çok güzel bir şehir. İnşallah eski günlerinden daha iyi, daha planlı, daha düzgün olacak. Biz de üstümüze düşeni devlet olarak fazlasıyla yapıyoruz zaten, hazırız, gönüllüyüz. Ben Malatya için mutlu günlerin tekrar yakın olduğunu düşünüyorum. Kalanlara sabır diliyoruz. Onları motive edecek ne gerekiyorsa yapmak için elimizden gelen gayreti göstermeye hazırız yapmaya da devam ediyoruz. Tekrar milletimize geçmiş olsun diyorum."